Damit hat Real vorerst sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger und Erzrivale FC Barcelona.

Atletico gestaltete das Spiel allerdings lange ausgeglichen. In der ersten Hälfte wirkte der Gast im Estadio Santiago Bernabeu gefährlicher, traf etwa durch Angel Correa den Pfosten (24.). Real kam nach starkem Beginn eine ganze Weile kaum noch zur Geltung, Trainer Zinedine Zidane wechselte in der Pause und nahm unter anderem Kroos vom Feld. Der für den Deutschen gekommene Vinicius Junior leitete dann Benzemas Treffer ein. In der Folge verdiente Real sich den Sieg.

(SID)