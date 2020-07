Real Madrid krönt sich mit einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Villarreal zum 34. Mal zum spanischen Meister. Die Königlichen sind überglücklich, dem Erzrivalen aus Barcelona, der sich in den vergangenen drei Jahren zum Meister krönte, den Titel weggeschnappt zu haben. Obendrein konnten die Madrilenen den zehnten Saisonsieg in Serie einfahren. Die Stimmen zum Liga-Triumph.

Sergio Ramos (Kapitän von Real Madrid): "Wenn du gut arbeitest, ist das der Lohn. Zehn Spiele in Folge zu gewinnen, ist sehr schwer. Es war nach dem, was wir erlebt haben, eine etwas atypische, seltsame Saison. Als wir sie fortgesetzt haben, war klar, dass wir alle Spiele gewinnen wollen, damit wir Chancen haben, den Titel zu gewinnen. Barça lag zwei Punkte vor uns, der Titel lag daher nicht in unserer Hand. Es gab keinen Raum für Fehler."

Toni Kroos (deutscher Nationalspieler von Real Madrid): "Wir sind sehr glücklich. Die Meisterschaft war das Ziel zu Saisonbeginn. Wir hatten sie seit drei Jahren nicht gewonnen. Das störte uns. In den Spielen hat man das gesehen und wir hatten Lust auf den Titel. Wir haben nicht immer gut gespielt, sind aber immer als Mannschaft aufgetreten. Wir haben wenige Gegentore kassiert. Das ist ein Zeichen, dass wir gemeinsam arbeiten. Und vorne können wir immer etwas kreieren. Am Ende haben wir uns den Liga-Titel verdient. Unsere Stärke war der Wille."

Thibaut Courtois (Torwart von Real Madrid): Ich bin sehr glücklich, es ist ein wahr gewordener Traum. Es ist aber erst der Anfang, wir wollen noch viel mehr. Ich hatte großes Vertrauen in das Team, dass wir den Titel gewinnen können. Aus Katalonien hat mir mehr als einer gesagt, ich solle doch die Klappe halten. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass wir es vollbracht haben.

