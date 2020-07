BVB-Neuzugang Thomas Meunier hat heftig gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain ausgeteilt und dabei vor allem Sportdirektor Leonardo ins Visier genommen. Grund dafür ist, dass der Belgier nicht mehr mit PSG beim Champions-League-Finalturnier auflaufen wird. "Leonardo hat sich zu keinem Zeitpunkt um ein Agreement mit dem BVB, geschweige denn mit mir bemüht", kritisierte er gegenüber der "dpa".

Der 28-Jährige schob nach: "Er wollte, dass ich praktisch gratis für PSG auflaufe."

Über eine Leihgebühr sowie die Berücksichtigung versicherungstechnischer Aspekte haben sich die beiden Parteien laut Meunier nicht einig werden können.

Stattdessen erhielt der belgische Nationalspieler laut eigenen Angaben ein Anwaltsschreiben, das ihm den Zutritt zum Klubgelände verwehrte. Auch ein Versuch, mit juristischer Unterstützung wieder auf dem Gelände trainieren zu dürfen, schlug fehl.

"Daraufhin wurde mir telefonisch mitgeteilt, ich solle bloß nicht den Weg von wem auch immer kreuzen, weil ich verstörende Geschichten erzählen könnte. Typischer Fall von Realitätsverlust", machte der Rechtsverteidiger klar.

Meunier: Vertragsverlängerung bei PSG nicht abgelehnt

Meunier, der 2016 für sechs Millionen Euro vom FC Brügge zu PSG kam, war zum 1. Juli ablösefrei aus der französischen Hauptstadt nach Dortmund gewechselt und hat bei der Borussia einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Beim Champions-League-Finalturnier hatte er zuvor in der Saison mit dem Team von Trainer Thomas Tuchel das Viertelfinale erreicht. Paris trifft dort auf Atalanta Bergamo.

Meunier, der unter anderem mit PSG drei nationale Meisterschaften in der Ligue 1 feierte, beschuldigt Leonardo auch für seinen Abgang aus der Stadt an der Seine: "Leonardo hat der Presse in Frankreich erzählt, dass ich eine Vertragsverlängerung abgelehnt hätte. Das stimmt so aber nicht, das will ich ganz deutlich sagen."

