Der designierte Meister Real Madrid hat den 27. Sieg verpasst. Das Team von Zinediné Zidane holte ein 2:2 (1:1) gegen CD Leganés, die damit abgestiegen sind. Bereits in der neunten Minute hatte Sergio Ramos die Königlichen mit seinem elften Saisontor in Führung gebracht. Bryan Gil konnte noch vor der Pause ausgleichen (45.). Marco Asensio (52.) und Roger Assale (78.) trafen im zweiten Durchgang.

So lief das Spiel:

Während es für Meister Real nur noch um einen anständigen Saisonabschluss ging, stand für CD Leganés am letzten Spieltag nicht weniger als der Klassenerhalt auf dem Spiel. Dafür benötigten die Mannen aus der Madrider Vorstadt einen Sieg gegen die Königlichen und mussten zugleich auf einen Patzer von Celta Vigo gegen den bereits feststehenden Absteiger Espanyol Barcelona hoffen.

Beim Unternehmen Ligaverbleib bekamen die Hausherren jedoch früh einen ersten herben Dämpfer versetzt, als Sergio Ramos bei einem Freistoß von Isco unbedrängt hochsteigen und aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfen durfte (9.).

Mit seinem elften Saisontor trug sich der Real-Kapitän zugleich in die Geschichtsbücher ein. Kein Verteidiger in La Liga hat im 21. Jahrhundert in einer Saison mehr Treffer erzielt als Ramos.

Leganés war mit Abschlüssen von Bryan Gil (14.) und Recio (20.) um eine schnelle Antwort bemüht. In beiden Fällen hatte Real- Schlussmann Alphonse Aréola, der im letzten Spiel anstelle von Thibaut Courtois randurfte, mit den zentral platzierten Abschlüssen aber keine Mühe.

Die Hausherren wurden angesichts des drohenden Abstiegs allmählich mutiger und kamen kurz vor dem Pausenpfiff zum keineswegs unverdienten Ausgleich. Nach Flanke von Jonathan Silva nutzte Gil seine Freiheiten im Sechzehner und traf aus spitzem Winkel zum 1:1 (45.+1).

Real ließ den Ausgleich jedoch nicht lange auf sich sitzen und stellte wenige Minuten nach dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her. Spielmacher Isco bediente mit einem herrlichen Außenrist-Pass den startenden Marco Asensio, der Leganés-Torwart Iván Cuéllar mit einem überlegten Abschluss in die kurze Ecke keine Abwehrchance ließ (52.).

Mit dem Rücken zur Wand stemmte sich Leganés, das unbedingt gewinnen musste, mit aller Macht gegen den Abstieg und kam in einer wilden Schlussphase tatsächlich noch zum Ausgleich. Joker Roger Assalé verwertete eine flache Silva-Hereingabe durch die Beine von Nacho zum 2:2 in die lange Ecke (78.) - die Hoffnung bei den Hausherren lebte wieder!

Leganés warf am Ende alles nach vorne und hätte das Wunder beinahe noch Wirklichkeit werden lassen. Der eingewechselte Javier Avilés, früher Spieler in der Jugend von Real, vergab binnen weniger Minuten gleich zwei gute Gelegenheiten zum Sieg und damit auch zum Klassenerhalt (80./84.).

In buchstäblich allerletzter Sekunde hätte sich Óscar Rodríguez unsterblich machen können, setzte die letzte Chance des Spiels aus 14 Metern aber knapp über den Real-Kasten (90.+6). Durch das 2:2 steigt Leganés ab, während Meister Real den Fokus nun auf die Champions League richten kann.

Die Stimmen zum Spiel

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Jetzt müssen wir uns einen Moment ausruhen, die Saison war spektakulär."

Lucas Vázquez (Real Madrid): "Wir wussten, dass es heute kompliziert werden würde, weil es für sie um alles ging. Es ist ein seltsames Gefühl, niemand sieht seine Kollegen gerne leiden."

Das fiel auf: Leganés wacht zu spät auf

Leganés agiert vor allem im ersten Durchgang lange Zeit zu ängstlich und spielte seine Ballbesitzphasen zu hektisch aus – die dringend benötigten Torchancen blieben daher absolute Mangelware. Erst mit der Gefahr des Abstiegs im Nacken nahmen die Gastgeber ihr Herz in beide Hände und spielten mutig nach vorne. Die große Anzahl an Top-Chancen in der Schlussphase zeigt, was gegen eine keineswegs eingespielte Real-Abwehr an diesem Abend möglich gewesen wäre.

Die Statistik: 2

Real-Keeper Thibaut Courtois wurde nach der Partie zum besten Torwart der La-Liga-Saison ausgezeichnet. Er ist zugleich der erste Keeper, der die Zamora-Trophäe sowohl mit Atlético als auch mit Real Madrid gewinnen konnte.

