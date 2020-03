Dem Bericht zufolge möchte Juventus dem französischen Trainer einen Kontrakt über drei Jahre anbieten. Der gegenwärtige Übungsleiter der Alten Dame, Mauricio Sarri, gilt beim italienischen Meister als nicht unumstritten.

Zidane hingegen wird laut spanischen Medien ein schwieriges Verhältnis zu Real-Präsident Florentino Pérez nachgesagt. Der aktuelle Vertrag von Zidane bei den Königlichen ist noch bis 2022 datiert. Mit den Madrilenen gewann er unter anderem dreimal die Champions League und einmal die spanische Meisterschaft.

Zidane überrascht mit kryptischen Aussagen

Angesprochen auf seine Zukunft in der spanischen Hauptstadt, reagierte Zidane auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Betis Sevilla mit etwas kryptischen Aussagen. "Hier gibt es so etwas nicht, dass man weiß, dass man auch nächste Saison noch da ist. Ich spüre die Rückendeckung des Klubs. Wir rudern in dieselbe Richtung, die Sicherheit über einen Verbleib existiert bei diesem Job allerdings nicht", erklärte der Erfolgstrainer und betonte:

" Ich bin im Moment Trainer von Real Madrid, was sich morgen aber ganz schnell ändern kann. "

Allerdings bekräftigte er, dass es bislang noch keinen Kontakt zu anderen Klubs gegeben habe und nahm damit dem Gerücht der "Daily Mail" schon wieder den Wind aus den Segeln:

" Mich hat niemand angerufen, ich denke nur an Real Madrid. Von außen wird viel erzählt. "

Laut "The Independent" sollen die Königlichen bei einem Abgang Zidanes in Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino bereits einen möglichen Nachfolger ins Auge gefasst haben.

