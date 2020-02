So lief das Spiel:

In der ersten Halbzeit bestimmte Real Madrid das Spiel und drückte den Gegner in die eigene Hälfte. Allerdings brachten die Königlichen keinen Schuss aufs gegnerische Tor. Dagegen ging Celta Vigo mit dem ersten Torschuss direkt in Führung. Iago Aspas bekam den Ball im Halbfeld und spielte einen präzisen Steilpass zwischen Raphael Varane und Dani Carvajal hindurch. Fjodor Smolow startete durch, behielt frei vor Thibaut Courtois die Nerven und vollendete ins rechte Eck (7.). In der Folge startete Real die eigene Ballbesitz- und Druckphase.

Fast alles spielte sich um den Sechzehner der Galicier ab, doch wirklich gefährlich wurde es erst nach einer Viertelstunde. Nach einem genialen Chip-Pass von Eden Hazard brachte Marcelo eine Flanke aus vollem Lauf von links in die Mitte. Dort stand Karim Benzema einschussbereit, doch Rubén Blanco sicherte sich den Ball vor dem Franzosen. Nur zwei Minuten später legte Gareth Bale den Ball rechts vor dem Strafraum für Casemiro auf. Der Brasilianer zog aus 25 Metern ab und verfehlte nur knapp das Tor der Gäste.

Die nächste gefährliche Aktion ließ lange auf sich warten, doch kurz vor der Pause flankte Hazard den Ball von der linken Seite in die Mitte, wo Bale am kurzen Pfosten das Tor nur knapp verfehlte (40.). Den letzten Torschuss im ersten Durchgang hatten dann wieder die Gäste. Eine Ecke von der linken Seite, ausgeführt von Lucas Olaza, köpfte Joseph Aidoo vom Elfmeterpunkt freistehend aufs rechte Eck. Courtois tauchte ab und entschärfte den Ball mit einer Weltklasseparade (44.).

Die zweite Hälfte startete mit einem Paukenschlag und zwei Treffern für die Hausherren, wovon jedoch nur einer zählte. Bale flankte den Ball von der linken Strafraumkante in den Sechzehner, wo Sergio Ramos freistehend am Fünfmeterraum einschoß, doch der Spanier stand zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählte (49.). Nur drei Minuten später erzielte Toni Kroos den verdienten Ausgleich für die Königlichen. Benzema spielte den Ball links im Strafraum in den Lauf von Marcelo, der ihn von der Grundlinie in den Rückraum legte. Aus 13 Metern vollendete Kroos die Hereingabe ins linke Eck.

Nach einem Steilpass in den Sechzehner legte sich Hazard die Kugel an Blanco vorbei ins Toraus und wurde anschließend vom Torhüter von den Beinen geholt. Schiedsrichter Rojas zeigte prompt auf den Punkt und es gab folgerichtig Elfmeter für die Königlichen. Ramos verwandelte den Strafstoß sicher im linken Eck, auch wenn Blanco die Ecke ahnte, hatte der Torhüter keine Chance (65.). Das nächste Highlight der Partie setzte unfreiwillig Gareth Bale. Der Waliser sah in der 72. Minute die Gelbe Karte und war damit sehr gut bedient, da er von hinten in Rafinha reinrutschte und den Brasilianer somit aus dem Tritt brachte. Über die Rote Karte hätte sich der Madrilene nicht beschweren dürfen. Kurz vor Ende wurde Bale ausgewechselt.

Wie auch im ersten Durchgang erzielten die Gäste mit ihrem ersten Torschuss der Halbzeit ihren nächsten Treffer. Der eingewechselte Denis Suárez spielte einen genialen Pass durch die komplette Abwehrreihe auf den ebenfalls eingewechselten Santi Mina, der frei vor Courtois einnetzte (85.).

Die letzte gefährliche Aktion der Partie hatten dann noch einmal die Hausherren, als Vinícius Júnior den Ball links im Sechzehner für Benzema auflegte, der mit einem satten Linksschuss an Blanco scheiterte, anschließend kam Ramos gegen Olaza zu Fall, dies reichte jedoch nicht für einen Elfmeter (90.+1). Beendet wurde die Partie mit einem weiteren negativen Highlight, als ein Verantwortlicher von Celta Vigo einen zweiten Ball ins Spiel warf, um damit die Vorwärtsbewegung der Madrilenen zu unterbrechen. Schiedsrichter Rojas zeigte folgerichtig die Rote Karte für die Bank (90.+4).

Die Stimmen zum Spiel:

Thibaut Courtois (Spieler von Real Madrid): "Celta Vigo ist ein Team mit viel Qualität in der Offensive. Wir haben geführt und sie haben es geschafft mit einem starken Angriff den Ausgleich zu erzielen. Denis Suárez spielt einen starken Pass auf Santi Mina, der es dann vor dem Tor sehr gut macht."

Zinédine Zidane (Trainer von Real Madrid): "Wir verlieren zu Hause zwei Punkte. Es war nicht leicht, nach dem frühen Gegentor wieder ins Spiel zu finden. Sie verdienen es nicht, dort unten in der Tabelle zu stehen. Ob das Tor fünf Minuten vor dem Ende fallen muss, darüber kann man sich streiten, aber es war ein toller Pass von Denis Suárez."

Iago Aspas (Spieler von Celta Vigo): "Wir haben uns sehr gut angestellt. Durch das 1:0 haben sich uns gute Möglichkeiten geboten. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit dran geglaubt, auch wenn sie ihre beiden Tore sehr schnell gemacht haben. Wir haben Veränderungen in der Offensive vorgenommen und uns am Ende den Punkt verdient."

Das fiel auf: Pure Dominanz von drei Nadelstichen gekontert

Real Madrid dominierte ihre Gäste am heutigen Abend komplett und hatte zwischendurch 70 Prozent Ballbesitz. Sie schafften es aber vor allem im ersten Durchgang nicht, diesen Ballbesitz in Torschüsse umzumünzen. Celta Vigo hingegen erzielte mit ihrem ersten starken Angriff der Partie prompt das 1:0 und hätten vor der Pause fast mit dem zweiten Torschuss auf 2:0 erhöht. Nach der Pause belohnte sich Real für die dominante Vorstellung und ging nach nur 20 Minuten im zweiten Durchgang mit 2:1 in Führung. Doch kurz vor dem Ende setzten die Gäste mit ihrem einzigen Torschuss im zweiten Durchgang den dritten Nadelstich und glichen aus.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 6

Toni Kroos erzielte heute sein sechstes Tor in La Liga gegen Celta Vigo. So viele Tore erzielte der deutsche Mittelfeldakteur gegen keinen anderen Verein in der ersten spanischen Liga. Es scheint, als wäre Celta Vigo Kroos' Lieblingsgegner.

Das könnte Dich auch interessieren: Lazio dreht Spitzenspiel und überflügelt Inter