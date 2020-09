Salah hatte mit seinen 97 Treffern in den vergangenen drei Jahren maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Reds. Alleine in der Champions League erzielte er in dieser Zeit 33 Tore, davon 12 in der Saison 2018/19, als Liverpool den Titel in der Königsklasse holte. Auch in der vergangenen Spielzeit, in der die Reds die erste Meisterschaft seit 30 Jahren feierten, traf der Ägypter 23 Mal (13 Vorlagen).