Bale verdient schließlich pro Woche unglaubliche 650.000 Pfund (rund 718.000 Euro), also knapp 37 Millionen Euro pro Jahr.

Real habe laut dem Bericht darauf gehofft, dass der Waliser (Vertrag bis 2022) in seiner alten Heimat wieder zu alter Stärke finden und daher bestenfalls im Sommer von Tottenham fest verpflichtet würde.

Lediglich elf Spiele absolvierte Bale für die Spurs, kein einziges über 90 Minuten. Immerhin in der Europa League setzte Trainer José Mourinho in jeder Begegnung auf den 31-Jährigen. Die Torausbeute (drei Treffer) lässt ebenfalls zu wünschen übrig. In der Liga kommt Bale sogar nur auf vier Einsätze.