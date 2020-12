Schnell nahm die Partie den zu erwartenden Verlauf: Barca ließ den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren, um mit einem Ball hinter die Kette die Defensive der Gäste auszuhebeln, woraufhin sich diese zurückzog und auf Kontergelegenheiten wartete.

Immer wieder versuchte Barca das Spiel vor dem Valencia-Strafraum breit zu machen, indem der Ball aus dem Zentrum heraus auf die Flügel verlagert wurde, wo die Schienenspieler Jordi Alba und Sergino Dest bereit standen. Die Hereingaben der beiden offensiven Außenverteidiger wurden jedoch ohne Probleme von den Gästen geklärt (8./13.).

Auf der Gegenseite gab Goncalo Guedes die ersten Schüsse der Gäste ab, die Marc-Andre ter Stegen jedoch vor keine Probleme stellten (3./20.). Gegen Mitte der ersten Hälfte hatte sich das Team von Javi Garcia akklimatisiert und ins Spiel hereingearbeitet. Barca lud Valencia nach Ballverlusten im eigenen Strafraum zusätzlich zu Chancen ein. In der 28. Minute zirkelte Carlos Soler einen Ball - nach eben genau so einem Ballverlust - aufs Barca-Tor. Ter Stegen machte sich lang und kratzte den Ball aus dem Winkel (28.).

Sekunden später musste der deutsche Keeper dann aber doch hinter sich greifen: Die anschließende Ecke von rechts segelte hoch in den Strafraum, wo sich Mouctar Diakhaby mit einer Körpertäuschung von Antoine Griezmann löste und völlig frei am ersten Pfosten zur Führung für Valencia einköpfen konnte (29.).

Barcelona – bis zum Tor die überlegene Mannschaft – wollte den Rückstand nicht lange auf sich sitzen lassen und suchte die schnelle Antwort. Erst scheiterte Griezmann nach Zuspiel von Pedri aus spitzem Winkel (32.), dann wollte Barca für ein vermeitliches Foul an Martin Braithwaite im Strafraum einen Elfmeter haben (44.) – die Pfeife von Schiedsrichter Hernandez Hernandez blieb allerdings zu Recht stumm. Nur eine Minute später hatte Maximiliano Gomez auf der Gegenseite die Chance auf 2:0 zu erhöhen: Dennis Cheryshev brachte einen hohen Ball von rechts ins Zentrum, Oscar Mingueza verschätzte sich und der frei-stehende Gomez scheiterte per Kopf an ter Stegen (45.).

Doch damit noch nicht genug: Nur wenige Momente nach der vergebenen Chance berührte Valencia-Kapitän Jose Gaya Barcas Griezmann leicht im Strafraum, der Franzose ging zu Boden – Strafstoß! Der Unparteiische zeigte zudem Rot gegen Gaya, wurde anschließend aber vom Video-Assistenten an den Bildschirm gerufen. Hernandez Hernandez nahm zwar die Rote zurück, den Elfmeter jedoch nicht. Lionel Messi trat an und jagte den Ball halbhoch aufs linke Eck. Jaume Domenech machte sich lang und fischte den Ball raus. Das Leder kam zu Alba, der das Spielgerät schnell an den zweiten Pfosten hob, wo Messi wieder zur Stelle war und den Ball zum 1:1-Pausenstand über die Linie nickte (45.+4).

Der zweite Durchgang brauchte nicht lange um Fahrt aufzunehmen: Sieben Minuten nach Wiederanpfiff verpasste es Valencias Hintermannschaft den Ball nach einem Doppelpass-Versuch der Hausherren aus dem Strafraum zu schlagen, sodass der aufgerückte Innenverteidiger Ronald Araujo das Leder in Stürmer-Manier per Seitfallzieher aus 14 Metern Torentfernung in die Maschen donnerte (52.). Nur drei Minuten zuvor hatte Cheryshev nach Zuspiel von Guedes die Führung für Valencia verpasst (49.).

Barca wollte nun den Deckel drauf machen und schnürte die Gäste am eigenen Strafraum ein, ohne sich aber konkrete Chancen zu erspielen. Mitten hinein in diese Druckphase dann der Ausgleich: Guedes schickte Gaya mit einem sehenswerten Außenristpass in den Strafraum, von wo aus der Kapitän der Gäste seinen Stürmerkollegen Maximiliano Gomez mustergültig bediente. Der Uru musste nur noch einschieben (69.).

Barca war zwar geschockt, wollte aber unbedingt den Sieg. Philippe Coutinho versuchte es aus 16 Metern flach, nachdem er zuvor Alexander Wass auf links stehen gelassen hatte. Der Schuss des Brasilianers zischte jedoch knapp am langen Pfosten vorbei (78.).

In den Schlussminuten passierte bis auf ein paar Messi-Abschlüsse aus der zweiten Reihe (83./84./87.) nicht mehr viel. Die Teams trennten sich mit 2:2, was angesichts der guten Valencia-Chancen letztendlich in Ordnung geht. Allerdings hilft der Punkt keiner der beiden Mannschaften so richtig weiter.

Die Stimmen:

Ronald Koeman (Trainer FC Barcelona): "Es war ein schwieriges Spiel. Wenn du nach einem 0:1-Rückstand zurückkommst und am Gewinnen bist, musst du konzentrierter agieren. Wir haben das Spiel kontrolliert und hatten Möglichkeiten, das dritte Tor zu machen. In ein, zwei Momenten hat es uns dann an Konzentration gefehlt, das hat uns den Sieg gekostet."

Der Tweet zum Spiel:

Während es die Offensiv-Abteilung Barcas - um den abermals glücklosen Griezmann - nicht schaffte, den Ball im Tor unterzubringen, fasste sich Innenverteidiger Araujo kurz nach Wiederanpfiff ein Herz und verwandelte sehenswert per Seitfallzieher.

Das fiel auf: Barca hat viel Ballbesitz und lädt Valencia ein

Barca hatte die Spielkontrolle, machte aber zu wenig aus den Ballbesitzanteilen, die zwischenzeitlich bei 75% lagen. Immer wieder liefen Angriffe über die linke Seite von Jordi Alba. Viele Hereingaben des Spaniers waren jedoch zu ungenau, allerdings lieferte er den Assist zum Ausgleich durch Messi. Ungewöhnlich waren dagegen die vielen Fehler in Barcas Aufbauspiel, welche die Gäste aus Valencia zurück ins Spiel brachten. Im Gegensatz zu den Hausherren, machten die Valencianer aus wenig relativ viel. Dennoch: Wären Cheryshev und Co.im Abschluss etwas effizienter gewesen, hätte Valencia auch durchaus drei Punkte aus dem Camp Nou entführen können.

Die Statistik: 45.+2

Schiedsrichter Hernandez Hernandez entschied in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Kontakt zwischen Gaya und Griezmann auf Strafstoß und Rot für Gaya – eine sehr zweifelhafte Entscheidung. Nach Ansicht der Fernsehbilder revidierte der Unparteiische seine Entscheidung, zeigte Gaya Gelb und ließ den Elfmeter bestehen. Wenn der Elfmeter jedoch nicht gekippt wird, muss er Gaya für die „Notbremse“ allerdings auch vom Platz stellen.

