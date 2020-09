Warum eigentlich gab es überhaupt Zweifel daran, dass Philippe Coutinho dem FC Barcelona weiterhelfen könnte?

Warum all' diese Gerüchte um einen Wechsel zu Arsenal, Tottenham, Everton? Man hatte doch gewusst, zu was der offensive Mittelfeldspieler in der Lage ist - und beim 2:8 im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern schmerzhaft am eigenen Leib erfahren.

Wenn Ronald Koeman nun unterstreicht, dass der Heimkehrer über "große Qualität" verfüge, dann wirkt das fast ein wenig kurios. Neu ist diese Erkenntnis beileibe nicht.

Coutinho passt perfekt zu Koemans Plan

Umso interessanter ist allerdings der Plan, den der Niederländer beim katalanischen Weltverein verfolgt. Koeman schwebt in einem 4-2-3-1-System die maximale Offensivflexibilität vor. "Coutinho kann links oder in der Mitte spielen, Messi kann rechts, in der Mitte oder als Neun spielen, Griezmann kann rechts oder in der Mitte spielen", dozierte der 57-Jährige nach den beiden 3:1-Testspielerfolgen gegen den Club Gimnàstic de Tarragona und den Girona FC.

Coutinho war sofort präsent, traf in beiden Partien und verdiente sich ein Extralob des Coaches. Der Supertechniker sei "in bester Laune", trainiere und spiele gut. "Eine Menge Gefahr" verursache Coutinho für die Defensivreihen der Gegner, war auf der Klub-Homepage zu lesen.

Die Inthronisierung Koemans, der das Amt im August von Quique Setién übernahm, entpuppt sich als Glücksfall für Coutinho. Überraschend kommt das nicht, glaubt man Berater Kia Joorabchian.

"Koeman rief ihn direkt nach dem Champions-League-Sieg mit Bayern am folgenden Tag an und sagte ihm, dass er ein großer Teil seiner Pläne ist", erzählte der 49-Jährige gegenüber dem Sportradiosender "talkSPORT". Der Trainer habe sich aktiv für die Rückkehr Coutinhos eingesetzt.

Coutinho muss zurück - und will brillieren

Eine freie Entscheidung des Spielers war das neuerliche Engagement bei Barça freilich nicht, nachdem der FC Bayern die Frist für eine Kaufoption verstreichen ließ. "Jetzt muss ich zurückkehren", sagte Coutinho dem brasilianischen TV-Sender "Esporte Interativo" und betonte umgehend, dass er darüber sehr froh sei. "Ich kehre mit großer Lust zurück. Lust zu brillieren."

Genau das wird von den Machern in Barcelona aber auch erwartet. "Ich will den bestmöglichen Angriff haben", gab Koeman die Marschrichtung vor. In der Tat gibt es viel gutzumachen, die titellose Saison 2019/2020 soll ein Ausrutscher bleiben, neue Erfolge müssen her, am besten mit spektakulärem Fußball. Coutinhos feines Spiel passt ohne Frage perfekt zu diesen Anforderungen.

Einen ersten, wenn auch inoffiziellen Titel will die Koeman-Auswahl schon Samstag abräumen. Im Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe, ein Event zu Ehren des Vereinsgründers, trifft Barcelona im heimischen Camp Nou auf den Elche FC.

Kein Spiel von internationaler Strahlkraft, aber die nächste exzellente Chance für Coutinho, sich vor dem ersten Ligaspiel am 27. September gegen Villarreal in Position zu bringen.

