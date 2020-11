Acht Jahre lang beackerte Dani Alves zwischen 2008 und 2016 die rechte Abwehrseite des FC Barcelona und galt in dieser Zeit als einer der besten Außenverteidiger der Welt. 21 Tore und 101 Vorlagen steuerte der Brasilianer dank seines Offensivdrangs in 391 Partien für die Blaugrana bei. Der Lohn für seine Arbeit waren unter anderem drei Triumphe in der Champions League sowie sechs spanische Meistertitel.