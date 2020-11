Das Spiel begann munter und mit viel Tempo. Die Gäste aus Sevilla, bei denen mit Claudio Bravo im Tor, Marc Bartra in der Abwehr und Cristian Tello sowie Antonio Sanabria im Sturm, gleich vier ehemalige Barcelona-Spieler auf den Platz standen, spielten mit viel Selbstvertrauen Richtung Barca-Tor, das heute erstmals in dieser Liga-Saison wieder von Marc-Andre ter Stegen gehütet wurde.

Bei Barcelona sorgte in der Offensive das Trio Ousmane Dembele, Ansu Fati und Antoine Griezmann für mächtig Dampf. Besonders Letzterer kam gleich in der Anfangsphase zu zwei dicken Gelegenheiten, die das Tor jeweils nur knapp verfehlten. Konsequenter in Sachen Torabschluss zeigte sich sein Offensiv-Partner Dembele, der in den Strafraum zog und aus gut 15 Metern herrlich ins linke Eck traf (22.).