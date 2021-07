Saúl stammt aus Atléticos eigener Jugend, ist seit 2013 bei den Profis im Team und hat bei den Rojiblancos noch einen laufenden Vertrag bis 2026. In der abgelaufenen Saison wurde der 26-Jährige mit seinem Jugendklub spanischer Meister. Dabei absolvierte der Mittelfeldspieler 41 Pflichtspiele und steuerte zwei Tore und einen Assist bei. Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 40 Millionen Euro.

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist derzeit auf der Suche nach sportlicher Verstärkung für kommende Saison und hat dabei offenbar den Spanier auf dem Wunschzettel.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Saúl mit einem Transfer zu einem anderen Klub in Verbindung gebracht wird. Anfang Juni berichtete "Radio Marca" sogar bereits von einer Einigung zwischen dem 26-Jährigen und dem FC Bayern München.

Zudem hat offenbar Atlético Manchester City ein spektakuläres Tauschgeschäft angeboten. Laut der englischen "Times" habe der spanische Meister den Citizens die Chance eröffnet, den Mittelfeldstar in diesem Sommer zu verpflichten und im Gegenzug soll Bernardo Silva zu Atlético wechseln.

Eurosport-Einschätzung: Saúl selbst soll von einem Wechsel auf die Insel alles andere als abgeneigt sein. Der 26-Jährige will offenbar in der Premier League seinen nächsten Karriereschritt machen. Die Frage ist allerdings, ob sich Liverpool den Atlético-Star leisten kann, da die Reds aufgrund der Corona-Krise finanziell gebeutelt sind. Hinzu kommt, dass das Team von Klopp im Mittelfeld unter anderem mit Thiago, Naby Keïta, Jordan Henderson und Fabinho bereits gut aufgestellt sind. Außerdem ist Saúl noch langfristig (bis 2026) an die Rojiblancos gebunden. Ob es bereits diesen Sommer zu einem Transfer kommen wird, bleibt daher abzuwarten.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

