Die Hausherren begannen forsch, zwingende Torchancen ergaben sich für sie aber zunächst nicht. Als die Anfangsminuten vorüber waren, erhöhte Real Madrid den Offensivdruck und bestimmte das Geschehen.

Ein abgefälschter Distanzhammer von Karim Benzema sorgte die verdiente Gäste-Führung. Vinícius Júnior bediente den Franzosen, der vertikal zu Marcelo spielte. Dieser legt auf seinen Passgeber ab, der einen Meter vor der Box aus halblinker Position rechts oben zum 1:0 traf (23.). Hugo Guillamón lenkte den Ball leicht ab, sodass Keeper Jaume Doménech nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte.

Es vergingen nur wenige Minuten, ehe Valencia aufgrund eines Handspiels von Lucas Vázquez einen Elfmeter zugesprochen bekam und ausglich. Carlos Soler trat zum Strafstoß an und scheiterte zunächst im linken unteren Eck am stark parierenden Thibaut Courtois. Der Schütze kam zum Nachschuss und setzte den Ball an den rechten Pfosten. Der Abpraller landete bei Yunus Musah, der aus fünf Metern ins Tor schoss. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano hatte anschließend Kontakt mit dem Video-Assistenten. Überprüft wurde, ob Musah bei Solers Elfmeter zu früh in den Sechzehner lief. Der Strafstoß wurde wiederholt. Soler entschied sich wieder für das linke untere Eck, wo Courtois zwar mit einer Hand an den Ball kam, den Treffer zum 1:1 aber nicht verhindern konnte (35.).

Die erste Halbzeit neigte sich dem Ende entgegen, da traf Raphaël Varane den Ball bei einer misslungenen Klärungsaktion nicht optimal und lenkte diesen aus fünf Metern zum 1:2-Pausenstand ins eigene Tor (43.).

Es war ein gebrauchter Abend für Real Madrid. Der zweite Durchgang lief noch nicht lange, ehe Courtois einen strammen Fernschuss von Kang-in Lee zur Seite lenkte, sodass der Ball an den Pfosten klatschte (47.).

Fünf Minuten später entschied der Unparteiische aufgrund eines Fouls von Marcelo an Maximiliano Gómez auf Foulelfmeter, den Soler rechts unten zum 3:1 verwandelte (54.).

Es verging wieder nur relativ wenig Zeit, als Manzano erneut auf den Punkt zeigte. Zuvor wurde der Ball von Musahs Fuß im Duell mit Sergio Ramos in die Luft befördert. Reals Kapitän lenkte den Ball mit der linken Hand zur Seite, weswegen der Referee auf Handelfmeter entschied. Wieder Soler, wieder drin: Zwar sprang Courtois ins richtige Eck, doch der Ball schlug erneut rechts unten ein (4:1, 63.).

Anschließend spielte der amtierende Meister zielstrebig nach vorne, gegen kollektiv sehr tief stehende Fledermäuse agierte er in der Gefahrenzone aber meist zu unpräzise. Zwar hatten die Königlichen nach dem Seitenwechsel ein dickes Chancenplus, sie setzten im zweiten Durchgang allerdings neun ihrer elf Schüsse am Ziel vorbei.

Wirft man einen Blick auf die Tabelle, ist zwar zu sehen, dass Real lediglich Vierter ist, doch da die Zidane-Truppe gegenüber Spitzenreiter Real Sociedad ein Spiel im Rückstand ist, kann die Lücke nach oben durch ein baldiges Erfolgserlebnis ordentlich verkürzt werden. Der Liga-Primus hat vier Punkte Vorsprung auf die Blancos.

Der Tweet zum Spiel:

Soler ist der erste Akteur, der im 21. Jahrhundert in einem LaLiga-Spiel dreimal per Elfmeter traf.

Das fiel auf: No Casemiro, no Party!

Fehlt den Madrilenen der brasilianische Mittelfeldmotor Casemiro, sah es für sie in der jüngeren Vergangenheit meist nicht allzu gut aus. Real kassierte in den letzten sechs Ligaspielen, in denen der 28-Jährige nicht zum Einsatz kam, drei Pleiten und teilte zweimal die Punkte. Lediglich gegen Mallorca (2:0) wurde gewonnen. Casemiro befindet sich in Quarantäne und war wegen eines positiven COVID-19-Tests ebenso wie Teamkollege Eden Hazard gegen Valencia zum Zuschauen verdammt.

Die Statistik: 2

Varane unterlief wettbewerbsübergreifend bereits zum zweiten Mal in seinen jüngsten fünf Vereinsspielen ein Eigentor. Ebenso oft netzte er auch in seinen vorherigen Pflichtpartien im Real-Dress im falschen Kasten ein - in 324 Einsätzen.

