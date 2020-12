Das spanische Sportblatt nennt als Ablöse den Einkaufspreis, den die Katalanen 2019 für den Niederländer an Ajax Amsterdam gezahlt hatten. Inklusive Bonuszahlungen würden somit 86 Millionen Euro an den Oranje-Klub fließen. Die Münchner sollen bereits zum damaligen Zeitpunkt Interesse an de Jong sowie seinem damaligen Mannschaftskollegen Matthijs de Ligt gezeigt haben, heißt es in dem Bericht.