Ohne den argentinischen Superstar fiel dem deutschen Keeper die Hauptrolle zu. Ter Stegen parierte die Elfmeter von Jon Bautista und Mikel Oyarzabal . Zudem schoss Sociedads Willian Jose an den Pfosten. Den entscheidenden Versuch für den Favoriten verwandelte Riqui Puig. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:0, 1:1) gestanden.

"Ich bin sehr glücklich für die Mannschaft, weil wir so viel investiert haben", sagte ter Stegen, "ich versuche immer, 100 Prozent zu bringen." "Sport" schrieb: "Ter Stegen spielte die gesamte Partie mit einem Lächeln im Gesicht. Überzeugt davon, dass er zwei Elfmeter halten wird."

So reagieren Müller und Reporterin auf den Interview-Aufreger

Frenkie de Jong (39.) hatte Barca zunächst in Führung gebracht, Oyarzabal (51.) gelang der Ausgleich per Elfmeter. Der Supercup hätte wie im Vorjahr in Saudi-Arabien ausgespielt werden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch nach Spanien verlegt.