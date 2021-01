Dabei soll eine Zusatzprämie von 115,225 Millionen Euro geflossen sein. Eine weitere Prämie für Messis Loyalität zum Klub soll sich auf etwa 77,929 Millionen belaufen haben, sodass am Ende die fast unvorstellbare Summe von mehr als 555 Millionen Euro zu Buche steht.

Die Kosten für Messi würden demzufolge in etwa dem Doppelten entsprechen, was der Verein in dieser Zeit für seine Topteams im Handball und Basketball sowie für alle anderen Abteilungen außerhalb des Fußballs aufgewendet habe.