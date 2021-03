Publiziert 20/03/2021 Am 17:45 GMT

Die Rojiblancos hat am Sonntag (18:30 Uhr) den Abstiegskandidaten Deportivo Alaves zu Gast. Der FC Barcelona (59) kann am Sonntag in San Sebastian ebenfalls noch nachlegen.

Benzema verwertete zunächst einen Traumpass von Toni Kroos zur Führung (20.), ehe er sich nach einem Ballgewinn von Kroos das Spielgerät schnappte und ins Netz wuchtete (30.).

Santiago Mina Lorenzo (40.) verkürzte für Vigo, ehe Marco Asensio in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar machte.

Schon in der Vorwoche hatte Real dank eines Doppelpacks von Benzema 2:1 gewonnen, damals gegen den FC Elche.

