Die Woche der Wahrheit hat Real Madrid im Stile eines echten Champions gemeistert. Der 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach sicherte das Weiterkommen in der Champions League, der Derby-Erfolg über Atlético Madrid brachte die Königlichen wieder etwas näher an die Tabellenspitze.

Doch auch diese beiden Partien können nur bedingt die schwierige Situation, in der sich Real derzeit befindet, kaschieren. Denn 23 Punkte aus zwölf Spielen in La Liga sind zu wenig für die Ansprüche der Madrilenen. Und auch in der Champions League musste der Rekordsieger nach Niederlagen gegen Donezk bis zum letzten Spieltag um das Weiterkommen zittern.