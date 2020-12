Es ist völlig klar, dass man sich eine solche Entscheidung in der Führungsetage bei Borussia Dortmund nicht leicht gemacht hat. "Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen", wird Michael Zorc auf der vereinseigenen Homepage bezüglich der Entlassung von Cheftrainer Lucien Favre zitiert.

"Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen", so der BVB-Sportdirektor weiter.

BVB entlässt Favre: So reagiert der Schweizer

Auch Favre selbst äußerte sich am Abend gegenüber der "dpa": "Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen", sagte der 63-Jährige spürbar enttäuscht.

"Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", so Favre weiter.