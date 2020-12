Zehn Jahre lang währte ihre Vorherrschaft ohne Unterbrechung! Fast zwölf Jahre, wenn man das Intermezzo mit Luka Modric im Jahr 2018 herausrechnet. Doch das Fußball-Jahr 2020, das durch die Covid-19-Pandemie unter gänzlich anderen Bedingungen stattfand, könnte mit Robert Lewandowski, dem Gewinner des "Eurosport Star of the Year", den eigentlichen Wendepunkt dieser Ära eingeleutet haben.

Bereits im Jahr 2019 führte der Dauerknipser des FC Bayern und der polnischen Nationalmannschaft die europäische Torschützenliste mit wettbewerbsübergreifenden 54 Toren in 58 Pflichtspielen (acht Pflichtspieltreffer mehr als Messi, 15 als Ronaldo) an. Und auch 2020 hat der 32-Jährige wieder geschafft, sich mit Ronaldo und Messi auf Augenhöhe zu messen.

Tatsächlich hat Lewandowski mit derzeit 43 Toren in 42 Spielen (zum Vergleich: Ronaldo 41 Tore in 40 Spielen, Messi 25 Tore in 45 Spielen) beide auch in diesem Kalenderjahr hinter sich gelassen. Im Gegensatz zu Messi und Ronaldo kann er sich zudem rühmen, beim Finalturnier der Champions League in Lissabon geglänzt zu haben - ein ausschlaggebendes Kriterium für die Auszeichnung des besten Kickers am Jahresende.