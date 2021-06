Sergio Quirante, der für den spanischen Sportfernsehsender "Gol Television" fragte zuvor: "Trainer, wie geht’s? Wie läuft‘s? War das letzten Endes mit dem Brief ein schlechter Abgang von Real Madrid?"

"Wirst du weiterhin die gleichen dummen Fragen stellen?", antwortete Zidane, bevor er die Arbeit des Journalisten als "Schande" betitelte. Kurz hatte der Ex-Coach der Blancos den Mann dann zu einem Vieraugengespräch abseits der Kameras zitiert.

Was die beiden untereinander besprochen haben, ist nicht bekannt. Der Sender hatte lediglich eine etwa halbminütige Videosequenz der Ereignisse veröffentlicht.

Nicht das erste Mal: Zidane-Zoff mit Reporter

Die Szene in dem Video war allerdings nicht das erste Mal, dass Zidane und Quirante in ihrer Laufbahn aneinander gerieten.

Im Juli 2020 hatte sich der Erfolgstrainer schon einmal über den Reporter beschwert, als dieser bei einer Pressekonferenz wissen wollte, ob es denn seiner Ansicht nach nicht das Beste wäre, wenn Gareth Bale den Verein verlassen würde.

"Meine Güte, was für eine Frage… Was soll ich darauf antworten? Wir denken an das bevorstehende Spiel, auch Gareth. Er ist einer von uns. Du versuchst, einen Keil zwischen uns zu treiben, wirst es aber nicht schaffen. Du fragst jedes Mal das gleiche, was du auch tun kannst, aber du wirst es nicht schaffen", regte sich der Coach damals über den Journalisten auf.

