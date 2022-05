Immer wieder kochen Gerüchte über das Interesse des FC Barcelona an Robert Lewandowski hoch. Zuletzt befeuerte Barça-Präsident Joan Laporta den Eindruck mit einer auffallenden Andeutung

Zuletzt nahmen die Spekulation erstmals Fahrt auf, als gleich mehrere spanische Medien von einem persönlicheren Treffen zwischen Lewy-Berater Pini Zahavi und Barça-Sportchef Mateu Alemany berichteten.

Ad

Der Funktionär der Katalanen bezog nun aber gegenüber "Movistar" Stellung und dementierte die Meldungen: "Es gab kein Treffen mit Lewandowskis Agenten", so der 59-Jährige.

La Liga Bei Fati-Comeback: Barça erobert Platz zwei VOR 11 STUNDEN

Mehr wollte Alemany nicht sagen und begründete sein Schweigen: "Wir reden nicht gerne über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen."

Eurosport-Einschätzung: Der polnische Stürmerstar ließ seine Zukunft zuletzt bei jeder Gelegenheit offen. Nach dem errungenen Meistertitel erklärte der 33-Jährige bei "Sky", es sei "nicht so einfach" für ihn. Es scheint offensichtlich, dass sich Lewandowski aktiv mit einem Abschied aus München auseinandersetzt. Am Ende dürften aber die Verantwortlichen des FC Bayern über die kurzfristige Zukunft ihres Angreifers entscheiden.

Sollte der Rekordmeister noch eine Ablösesumme für Lewandowski einstreichen wollen, könnte der Zuschlag an den Höchstbietenden gehen. Stand jetzt ist das wohl der FC Barcelona. Die Katalanen sollen bereit sein, bis zu 35 Millionen Euro für den Weltfußballer zu zahlen. Glaubt man den Worten von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, liegt dem FC Bayern jedoch mehr an einem weiteren Dienstjahr. Bei "Sky90" schloss der 45-Jährige einen vorzeitigen Verkauf des Polen aus: "Nein. Er hat einen Vertrag bis 2023. Wir werden jetzt Gespräche führen und sehen, wie die sich entwickeln. Dann schauen wir, was danach passiert."

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 40%

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Guardiola bei Manchester City vor Vertragsverlängerung

Party in Madrid: Real feiert 35. Meisterschaft

Bundesliga Kritik an Party-Urlaub: So rechtfertigt Salihamidzic den Ibiza-Trip der Bayern-Stars VOR 15 STUNDEN