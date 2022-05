Die Verantwortlichen seien bereits in der vergangenen Wochen von den Spieler darüber informiert worden, "dass sie die beiden trainingsfreien Tage in der Gruppe auf Ibiza verbringen möchten", erklärte Hasan Salihamidzic.

Wohl auch als Belohnung für die am Samstag vor einer Woche vorzeitig perfekt gemachten zehnten Meisterschaft in Folge haben die Bayern-Spieler von Trainer Julian Nagelsmann den Sonntag und Montag freibekommen.

Demnach war der Ausflug nach Ibiza also schon vor dem Spiel gegen Mainz geplant gewesen. Nach der 1:3-Niederlage und dem schwachen Auftritt bei den Rheinhessen wirkt der Party-Urlaub aber nun äußerst unglücklich.

Salihamidzic sieht den Trip dennoch positiv. "Unsere Mannschaft hatte sich noch höhere Ziele in dieser Saison gesetzt und ist seit dem Ausscheiden in der Champions League sehr mit sich und ihrem künftigen Weg beschäftigt. Das finden wir positiv", sagte der Sportvorstand und ergänzte: "Ich habe als Spieler gelernt, wie aus Niederlagen Stärke erwachsen kann. So eine gemeinschaftliche Aktion der Mannschaft kann hier eine wichtige Grundlage sein."

Salihamidzic betont: "Unsere Spieler werden sich gegen den VfB Stuttgart voll einsetzen"

Nach Informationen der "Bild" seien nur sechs Bayern-Stars, darunter Manuel Neuer, nicht nach Ibiza gereist.

Angesichts der Stichelei von Magath dürfte die Ibiza-Reise nun noch kritischer gesehen werden.

Magaths Aussagen sind auch Salihamidzic nicht entgangen, weswegen er mit Blick auf Sonntag betonte: "Es ist völlig klar, dass sich unsere Spieler am Sonntag gegen den VfB Stuttgart mit der sie auszeichnenden Professionalität und fußballerischen Stärke voll einsetzen werden, um unseren Fans mit einem Sieg einen schönen Saisonabschluss als Deutscher Meister im eigenen Stadion zu schenken."

