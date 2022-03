"Die Mitglieder können beruhigt sein. Wir werden unseren Kopf nicht wegen einer Verpflichtung dieser Größe verlieren", versprach der Barça-Präsident.

"Ich werde nicht über bestimmte Spieler sprechen, aber ich verspreche euch, wir werden keine Verpflichtungen tätigen, die den Klub in Gefahr bringen", sagte Laporta gegenüber der "Mundo Deportivo".

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano vermeldete, stehen zwei Transfers bereits fest: Demnach wechselt der Ivorer Franck Kessié im Sommer ablösefrei von der AC Mailand zu den Katalanen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb offenbar einen Vertrag bis 2026 bei den Blaugrana.

Mit dem dänischen Innenverteidiger Andreas Christensen vom FC Chelsea besteht nach Informationen des italienischen Transferexperten eine mündliche Übereinkunft über einen ablösefreien Wechsel von der Stamford Bridge.

Vertragsverlängerung von Dembélé offen

Auch der FC Bayern München hatte Medienberichten zufolge seine Fühler nach dem früheren Gladbacher ausgestreckt . Nun entschied sich der 25-Jährige wohl für einen Wechsel ans Mittelmeer.

Dabei half den Katalanen das Image des FC Barcelona, wie der Präsident vermutet. "Die meisten Spieler wollen nach Barcelona", erklärte Laporta und fügte an: "Sie mögen den Klub, das Team, die Philosophie, unsere Art zu arbeiten und wie wir den Fußball interpretieren."

Doch der Klub hat klare Vorstellungen über potentielle Neuzugänge. "Wir wollen das Team verstärken, das wir haben, das den traditionellen Barça-Stil spielt", so der Vereinspräsident.

Eine Vertragsverlängerung von Ousmane Dembélé, der seit der Ankunft von Trainer Xavi wieder in Bestform spielt, ist derweil aber weiterhin offen. "Wir haben keine Neuigkeiten hinsichtlich seines Vertrags. Wenn er bleiben möchte, muss er sich an unsere Gehaltsstruktur der kommenden Saison anpassen", kündigte der 59-Jährige an.

