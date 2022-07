Auf Twitter kursiert ein Video, in dem Atlético-Fans grölen: "Simeone, Simeone, hört den Fans zu! Wenn wir Cristiano verpflichten, stellen wir auch alle an die Wand!"

Während der Trainingseinheiten der Rojiblancos sieht man zudem immer wieder Anti-Ronaldo-Transparente und am Mittwoch veröffentlichte die Fan-Vereinigung des Vereins einen offenen Brief, in dem sie sich klar gegen einen Transfer von Ronaldo aussprach.

"Er ist das Gegenteil der Werte des Klubs: Großzügigkeit und Demut. Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Spieler wie Cristiano Ronaldo im Niedergang eine Trophäe garantieren könnte, würden wir sie nicht annehmen", heißt es in dem Brief.

Die Anhängerschaft von Atlético könnte sich eigentlich beruhigen. Präsident Enrique Cerezo hatte eine Verpflichtung des ehemaligen Real-Stars jüngst ausgeschlossen.

Cerezo: "Unmöglich für Ronaldo, zu Atlético zu kommen"

"Ich weiß nicht, wer diese Geschichte über Cristiano Ronaldo bei Atlético Madrid erfunden hat. Sie ist definitiv nicht wahr", sagte er in der spanischen Sport-Sendung "Partidazo de Cope".

"Es ist praktisch unmöglich für ihn, zu Atlético Madrid zu kommen", so Cerezo weiter.

