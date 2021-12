Sein Sohn fühle sich zusammen mit seiner Freundin sehr wohl in Barcelona. "Sie haben eine tolle Zeit in Barcelona. Das Leben dort ist toll. Ich bin oft dort. Sogar jetzt sitzt du dort bei 16 Grad in der Sonne", berichtete de Jong Senior.

Dennoch hätten zuletzt "die fünf besten europäischen Klubs angerufen", verriet John de Jong.

Auch der FC Bayern dürfte dazu gehören. Schon vor de Jongs Transfer nach Barcelona im Sommer 2019 wurden die Münchener als Interessenten gehandelt. Sie erhielten jedoch einen Korb vom jungen Niederländer, der damals für 86 Millionen Euro zu den Katalanen wechselte.

Doch auch heute sei ein Transfer nach München ebenso wie zu Manchester United eher keine Option, betonte der Vater des Barça-Stars. "Dort ist das Wetter oft richtig mies. Natürlich geht es um Fußball, aber das spielt auch eine Rolle."

Der Vertrag des 24-Jährigen beim FC Barcelona läuft noch bis 2026. Daher ist ein Wechsel von de Jong im Sommer trotz einer kleinen Schwächephase zuletzt unwahrscheinlich.

