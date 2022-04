Fußball

FC Barcelona: Trainer Xavi kündigt nach Liga-Pleite Erklärung zu Frankfurt-Fans an

Das Aus in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt ist beim FC Barcelona auch nach der 0:1-Pleite gegen Abstiegskandidat Cadiz weiter Thema. Die Vorfälle rund um die SGE-Fans wolle Präsident Joan Laporta in einer Pressekonferenz erklären, so Trainer Xavi.

00:01:23, Gestern Am 06:15