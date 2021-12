Der FC Barçelona scheint seine Transfer-Pläne in die Tat umzusetzen. Seit Wochen wird mit den verschiedensten Namen in der Gerüchteküche der Katalanen umhergeworfen.

Mit einem absoluten Wunsch-Spieler von Trainer Xavi Hernández scheint jetzt alles geklärt zu sein: Nach Informationen von "Sky Sports" und "BBC" ist sich Barça mit Manchester City wegen Ferran Torres einig.

Ad

Der 21-jährige Spanier kostet laut dem britischen Sender bis zu 55 Millionen Euro, die Ablöse könnte durch bestimmte Boni jedoch auf bis zu 65 Millionen Euro steigen.

Premier League Weitere Anklage wegen Vergewaltigung gegen ManCity-Star Mendy VOR 21 STUNDEN

Bei den Blues stand der Offensivspieler noch bis 2025 unter Vertrag, eine offizielle Bestätigung des Wechsels soll in den kommenden Tagen folgen.

Barca plant Runderneuerung - trotz Rekordschulden

Laut "BBC" hängt der Transfer an einer weiteren Bedingung. Laut den Financial Fair Play-Regeln der spanischen La Liga müssen die Katalanen weitere Spieler verkaufen, um Torres in den Kader aufnehmen zu können.

Schon lange sind die immensen Schulden der Katalanen offenkundig. Bereits im August gestand Präsident Joan Laporta einen Schuldenberg in Höhe von 1,35 Milliarden Euro ein.

An den großen Plänen des Vereins tut das jedoch keinen Abbruch.

Unter der Woche wurde von den Vereinsmitgliedern eine Renovierung des Camp Nou beschlossen - Sie soll alleine 1,5 Milliarden Euro kosten und durch einen Kredit gestemmt werden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Halbfinale! Chelsea und Tottenham werden Favoritenrolle gerecht

Conte schießt nach Europacup-Aus gegen UEFA: "Unglaublich!"

Premier League Liverpool-Kapitän klagt an: "Niemand schert sich um unser Wohlergehen" VOR EINEM TAG