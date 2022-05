Angeblich wollte dieser eine Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro in den Vertrag seines Schützlings verankern lassen, heißt es.

Bereits ab dem zweiten Vertragsjahr hätte diese aktiviert werden können. Eine ähnliche Situation ergibt sich aktuell bei Borussia Dortmund. Der junge Norweger kann den BVB durch eine vereinbarte Ablösesumme über 75 Millionen Euro vorzeitig verlassen

Sein Arbeitspapier in Dortmund wäre noch bis 2024 gelaufen. Doch schon seit einiger Zeit zeichnete sich ein Abschied im Sommer ab. Lange galt neben ManCity auch Real Madrid als Favorit auf eine Verpflichtung des 21-Jährigen.

Auf eine im Vergleich mit anderen Topstars deutlich niedrigere Ausstiegsklausel wollten sich die Königlichen aber offenbar nicht einlassen.

Real Madrid: Transfer von Kylian Mbappé hat Priorität

Zum Vergleich: Antonio Rüdiger, der bereits einen Vertrag bei Real unterschrieben haben soll, hat angeblich eine Ausstiegsklausel über 400 Millionen Euro verankert. Aus Sicht von Real-Präsident Florentino Pérez sei bei einer Klausel über 150 Millionen Euro die Gefahr zu groß, Haaland schon im zweiten Jahr zu verlieren.

Zudem priorisieren die Madrilenen in diesem Sommer den Transfer von PSG-Star Kylian Mbappé. Der französische Weltmeister stand schon im vergangenen Jahr vor einem Wechsel zu Real. Die Bosse von PSG legten jedoch ihr Veto ein. Somit wird Mbappé den Pariser Verein aller Voraussicht nach in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Man City wiederum darf sich auf einen Spieler freuen, der in 88 Spielen für den BVB 85 Tore schoss.

