Meister Real Madrid, der FC Barcelona und Atletico standen bereits als Teilnehmer an der Königsklasse fest. Beim Saisonfinale am kommenden Sonntag fallen in La Liga damit nur noch die Entscheidungen um die Europa und Conference League sowie um den Abstieg.

Dabei verbesserte Real Mallorca seine Position deutlich.

Der Aufsteiger gewann am Sonntag gegen Rayo Vallecano 2:1 (1:0) und zog am punktgleichen FC Cadiz vorbei auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Cadiz kam immerhin zu einem 1:1 (1:1) gegen Champions-League-Finalist Real Madrid (mit Toni Kroos), muss aber zittern. Deportivo Alaves und UD Levante sind bereits abgestiegen.

