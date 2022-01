Die Zeitungen "El Nacional" und "Sport" melden, dass der FC Barcelona Gianluigi Donnarumma verpflichten will.

Demnach möchte Barça Donnarummas Situation bei Paris Saint-Germain ausnutzen. Der italienische Europameister soll unzufrieden in Frankreichs Hauptstadt sein, da der Verein das Versprechen auf eine Stammplatzgarantie nicht eingehalten hat. Donnarumma muss sich seit geraumer Zeit den Platz im Tor von PSG mit Keylor Navas teilen

Donnarummas Berater Mino Raiola soll demzufolge bereits mögliche Optionen für seinen Klienten abklopfen.

Ter Stegen steht derzeit etwas in der Kritik in Spanien. Er halte nicht mehr so überragend wie in der Vergangenheit, so der Vorwurf. Grund dafür sei eine Knie-OP, der sich der 29-Jährige letzten Sommer hatte unterziehen müssen.

