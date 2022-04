"Am Morgen habe ich den Präsidenten angerufen und habe ihm gesagt, ich würde nicht kommen, weil ich mich für Juventus entschieden habe", erklärte Allegri. Der Italiener arbeitete bereits von 2014 bis 2019 in Turin und gewann in allen fünf Spielzeiten den Scudetto. Auch in dieser Saison kämpft die Alte Dame wieder um die italienische Meisterschaft.

In der Zwischenzeit scheiterten die Experimente mit Maurizi Sarri und Andrea Pirlo an der Seitenlinie - die Serie von zehn Meistertiteln in Folge riss in der vergangenen Saison. Auch eine frühere Rückkehr war offenbar bereits im Gespräch gewesen. "Ich hätte das schon früher machen können, aber ich habe es aus persönlichen Gründen nicht getan", verriet Allegri im Gespräch mit "GQ"

Ad

In der abgelaufenen Saison enttäuschte Juve mit einem vierten Platz. Auch in diesem Jahr verlief der Auftakt in die neue Saison alles andere als nach Plan. Doch nach einem schwachen Saisonstart ist der italienische Rekordmeister nun wieder auf dem Vormarsch. Die Bianconeri sind seit 16 Ligaspielen ungeschlagen und haben nur noch sieben Zähler Rückstand auf Tabellenführer AC Mailand.

La Liga Barça baggert an Defensiv-Trio: Wechselt Chelseas Bollwerk? VOR 2 STUNDEN

Übel genommen habe ihm der Real-Boss die Absage nicht, wie Allegri erklärte: "Er hat sich bei mir bedankt." Anstelle von Allegri verpflichtete Pérez im Sommer Carlo Ancelotti und holte den früheren Bayern-Coach zurück zu den Königlichen. Die Verpflichtung des 62-Jährigen erwies sich als Glücksgriff für die Madrilenen: Ancelotti ist mit Real auf Meisterkurs und steht im Viertelfinale der Champions League.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Seit Monaten in Verhandlungen mit Bayern - Warum Gnabry grübelt

Rose zu Scherzen aufgelegt: Bayern schauen und Eierlikör trinken

Champions League - Frauen Französischer Halbfinal-Schlager perfekt: Lyon dreht Hinspiel-Pleite VOR 13 STUNDEN