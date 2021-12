Nun könnte alles ganz schnell gehen und Hazard könnte bereits im Januar nicht mehr das Trikot der Königlichen tragen. Laut dem "Mirror" sei Hazard bereits über die Entscheidung informiert worden. Im Raum stehe auch eine Leihe mit fester Kaufoption für den Belgier.

Diese Option würde den Königlichen zumindest eine immense Gehaltseinsparung bringen, denn Hazard soll umgerechnet satte 488.000 Euro in der Woche verdienen.

Interesse gibt es aus der englischen Premier League.

Sportlich gesehen ist der einst so hoch eingeschätzte Belgier in Spanien nie wirklich angekommen, auch in dieser Saison (10 Spiele/0 Tore) kommt er nicht an Vinícius Júnior vorbei (20 Spiele/ 12 Tore). Am Wochenende beim 2:0-Sieg gegen Real Sociedad saß Hazard wieder 90 Minuten auf der Bank.

Auch Landsmann und Teamkollege Thibaut Courtois äußerte sich zu den Wechsel-Gerüchten und zeigte Unverständnis, dass es für Hazard in La Liga nicht klappte. "Ich kenne Eden schon sehr lange und weiß, dass es sein Traum war, für Real Madrid zu spielen. Es ist eine Schande, dass es noch nicht geklappt hat, wie es jeder gerne hätte", sagte der belgische Keeper.

