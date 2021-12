Marco Reus, Thorgan Hazard, Mo Dahoud, Nico Schulz und auch Marco Rose und sein Trainerteam - bei Borussia Dortmund tummeln sich bereits einige Akteure mit einer Vergangenheit bei Borussia Mönchengladbach. Dieses Erfolgsrezept möchte der BVB offenbar erneut anwenden.

Wie "Sky" berichtet, zeigen die Schwarz-Gelben größeres Interesse an Fohlen-Star Denis Zakaria. Der 25-Jährige wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb letztlich aber doch am Niederrhein.

Da Zakarias Vertrag in Gladbach im Sommer ausläuft, könnte die Zeit zum Abschied nun gekommen sein. Bereits ein Wechsel im Winter sei demnach möglich, damit der aktuelle Bundesliga-13. noch einen Gegenwert erhält.

Mit dem BVB soll der Berater des 40-fachen Schweizer Nationalspielers bereits in guten Gesprächen sein und sich in einigen Punkten geeinigt haben. Gleichzeitig halte sich Zakaria laut "Sky" noch mehrere Optionen offen. Auch Vereine aus der Premier League haben Chancen auf einen Transfer.

Eberl schließt Winterabgänge nicht aus

Ein möglicher neuer Klub und der Zeitpunkt des Wechsels hängen natürlich auch stark von den Vorstellungen der Gladbacher Borussia ab. Drängt Sportdirektor Max Eberl auf einen Winterwechsel, hat der höchstbietende die besten Karten, sollte man sich für einen vorübergehenden Verbleib von Zakaria entscheiden, hätte der Mittelfeldmotor im Sommer selbst die Wahl.

Allerdings ließ Eberl zuletzt verlauten, dass man Abgängen im Winter durchaus offen gegenübersteht. "Wenn er oder ein anderer Spieler uns signalisiert, dass er gehen möchte, wären wir dumm, uns nicht damit zu beschäftigen", erklärte der 48-Jährige laut "Sky" angesprochen auf die Causa Zakaria und führte aus: "Wenn wir jemanden halten, der sich dann im Februar verletzt, sagen alle: 'Max, wie doof warst du?'"

Beim BVB könnte Zakaria ausgerechnet jemanden ersetzen, der sich aktuell in der gleichen vertraglichen Position befindet: Axel Witsel. Das Arbeitspapier des Belgiers läuft zum Saisonende aus. Noch gab es keine Anzeichen einer Verlängerung und zuletzt sogar erste Gerüchte über einen Abschied aus Dortmund.

Dieser Gedanke erhielt zuletzt immer mehr Nährboden, nachdem Witsel unter dem neuen Coach Rose kein unangefochtener Stammspieler mehr ist. Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern musste der 32-Jährige sogar die kompletten 90 Minuten über auf der Bank schmoren.

