Nach dem wilden 3:3 der Vorwoche gegen Levante war Real in Andalusien auf Wiedergutmachung aus und legte einen vielversprechenden Start in die Begegnung hin. Nach Vorarbeit des formstarken Vinícius Junior verpasste Karim Benzema mit seinem Abschluss aus 13 Metern die frühe Führung nur um Haaresbreite (5.). Kurz darauf fiel Eder Militao nach Iscos Freistoßflanke der Abpraller vor die Füße, den Schuss des Verteidigers hielt Betis-Torwart Rui Silva aber sicher fest (7.).

Nach gutem Beginn baute Real jedoch offensiv enorm ab und ließ die Hausherren immer besser ins Spiel kommen. Nabil Fekir scheiterte erst per Freistoß an Thibaut Courtois (11.), später verzog er freistehend aus 23 Metern deutlich übers Tor (31.). Weil auf Real-Seiten Isco (37.) und bei Betis Martín Montoya (38.) jeweils mit Schüssen von der Strafraumgrenze knapp verzogen, ging es torlos in die Kabine.

Die Königlichen schalteten nach dem Seitenwechsel mindestens einen Gang höher und belohnten sich nach etwas mehr als einer Stunde mit dem mittlerweile verdienten Führungstor. Benzemas gefühlvolle Flanke aus der linken Strafraumhälfte versenkte der aufgerückte Dani Carvajal mit einer platzierten Volleyabnahme im linken Eck (61.).

Weil bei Betis die Kräfte mit zunehmender Spieldauer gegen ballsichere Madrilenen immer mehr schwanden, kamen die Hausherren in der Schlussphase nur noch selten gefährlich vors Tor. Erst mit der letzten Aktion des Spiels wurde es nochmal gefährlich, als Courtois gegen Montoyas Abschluss aus elf Metern den verdienten Sieg für Real festhielt (90.+7).

Die Stimmen:

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Wir haben das Spiel ganz gut kontrolliert. Mir hat während der ersten Hälfte ein bisschen mehr Intensität in der Defensive gefehlt. Im zweiten Durchgang haben wir das gut gemacht, mehr Bälle erobert, besser Druck aufgebaut und bei höherer Intensität mehr Chancen gehabt."

Dani Carvajal (Real Madrid): "Wir haben es in der zweiten Halbzeit besser gemacht und mit mehr Intensität gespielt. Auf diesem Saisonstart können wir aufbauen und hoffentlich nach der Länderspielpause genauso weitermachen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Alaba gleich Abwehrchef

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nacho Fernandez lief Real-Neuzugang David Alaba zum ersten Mal im königlichen Trikot in der Innenverteidigung auf. Alaba fügte sich problemlos in die für ihn nicht ungewohnte Rolle ein und gab mit lautstarken Kommandos und klarer Gestik sofort den Abwehrchef. Der ehemalige Bayern-Profi gewann starke 75 Prozent seine Zweikämpfe und überzeugte über die gesamte Spielzeit mit fehlerfreiem Stellungsspiel.

Die Statistik: 5

Zum ersten Mal in seiner Karriere war Karim Benzema in den ersten drei Saisonspielen in La Liga an bereits fünf Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, drei Assists).

