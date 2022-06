Tchouameni ist nach Nationalspieler Antonio Rüdiger der zweite Neuzugang für Madrid. Der deutsche Innenverteidiger war ablösefrei, sein Vertrag beim FC Chelsea lief aus.

Tchouameni wird am Dienstag in Madrid vorgestellt. Für die Nationalmannschaft hat er bislang neun Spiele absolviert (ein Tor), in Monaco war Tchouameni unbestrittener Stammspieler.

Ad

La Liga Wirbel um Getafe-Gerücht: Bale klärt auf VOR 19 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns Ex-Rekordmann sucht neuen Job: So geht es für Tolisso weiter

"Dämliches Verhalten": Rangnick poltert trotz Remis gegen den Weltmeister

La Liga Trotz Protesten: Valencia verpflichtet Gattuso als neuen Coach GESTERN AM 13:30