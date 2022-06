Dies teilte der 45-Jährige in einem Live-Chat auf dem Streaming-Portal "Twitch" mit. Die Fan-Frage, ob er die Strecke auf einem E-Bike zurücklege, beantwortete er augenzwinkernd: "Vielleicht ja, vielleicht nein. Ihr werdet es in den nächsten Tagen sehen."

Begleitet wird der dreimalige Weltfußballer auf der Tour von seiner Frau Celina Locks (31).

Ronaldo hält zudem 90 Prozent an der Fußball-AG von Brasiliens Traditionsklub Cruzeiro EC. Der viermalige Meister war 2019 in die Zweitklassigkeit gestürzt, führt die Serie B aber nach einem Viertel der Saison als Spitzenreiter an.

Zu einem Versprechen für einen weiteren Aufstiegsfall wollte der WM-Champion von 1994 (ohne Einsatz) und 2002 aber noch nichts sagen.

(SID)

