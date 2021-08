Demnach würde der Mittelfeld-Star bei Tottenham Hotspur Thema werden, sollte Harry Kane die "Spurs" verlassen. Zuletzt war der Angreifer der englischen Nationalmannschaft nicht zum Training am Hotspur Way erschienen, um einen Wechsel zu Manchester City zu forcieren. Mit diesen Transfereinnahmen wäre man in der Lage, die Gehaltsforderungen von Coutinho zu stemmen.

Wie die spanische Zeitung "as" berichtet, hat allerdings auch Jürgen Klopp seinen ehemaligen Schützling auf dem Zettel. Der Brasilianer könnte kommen, sollte mit Salah, Mané oder Firmino einer der drei Offensivstars aus dem Ensemble des deutschen Trainers die Anfield Road verlassen.

Für Coutinho wären beide Angebote verlockend, berichtet die "Mundo Deportivo". Nichtsdestrotrotz gilt der FC Liverpool bereits seit längerem als Traumziel des ehemaligen Münchners. "Cou" soll schon seit einiger Zeit über eine Rückkehr zu Trainer Klopp nachdenken. Bereits zwischen 2013 und 2018 hatte Coutinho an der Anfield Road gespielt, bevor er vor dreieinhalb Jahren für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt war.

