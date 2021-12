Für Suárez kam in der zweiten Hälfte Matheus Cunha ins Spiel. Am Ausgang konnte aber auch der ehemalige Hertha-Spieler nichts mehr ändern. Nach Treffern von Ivan Rakitic für Sevilla (8. Minute) und Felipe Monteiro für Atlético (33.) traf Lucas Ocampos (88.) zum Siegtreffer für die Gastgeber.

Für das Team um Atlético-Coach Simeone war es die dritte Liga-Niederlage in Folge. Damit rutschten die Rojiblancos seit Anfang Dezember von Tabellenrang drei auf fünf ab.

Die Wut von Suárez ist da zumindest nachvollziehbar. Doch auch der 34-Jährige war in den vergangenen Monaten nicht in Bestform. In 23 Saisonspielen erzielte Suárez bisher nur acht Tore. Seit Anfang November traf der Stürmer in der Liga überhaupt nicht mehr, weshalb ihn Simeone auch wiederholt auf die Bank setzte.

Bei den beiden anderen Niederlagen gegen Real Madrid und RCD Mallorca zuletzt wurde Suárez ebenfalls eingewechselt. Ob der Verein aufgrund des verbalen Ausrasters Konsequenzen zieht, ist nicht klar.

