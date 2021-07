Der ehemalige Münchener hatte auf der Pressekonferenz in Madrid über Varane gesagt: "Natürlich würde ich gerne mit ihm zusammenspielen. Er ist ein wunderbarer Verteidiger und hat große Qualität."

Der Vertrag des Franzosen läuft im kommenden Sommer aus. Bereits Anfang des Jahres kamen Gerüchte auf, Varane wolle den Verein verlassen und suche eine neue Herausforderung. In Manchester soll er laut Medienberichten nun einen Vertrag über vier oder fünf Jahre unterzeichnen.

Der 28-Jährige war 2011 vom RC Lens in die spanische Hauptstadt gewechselt, wo er mit den Königlichen drei spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel gewann. Nach dem Abgang von Kapitän Sergio Ramos nach Paris droht den Madrilenen also ein kompletter Umbruch in der Innenverteidigung.

Bundesliga Transfer-Check: Zwei Innenverteidiger beim BVB im Gespräch VOR 12 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Juve lehnt Mega-Angebot für Chiesa ab

Alaba-Vorstellung: Ramos-Erbe und Bayern-Spitze

Fußball Mit Flick und zwei Routiniers: Bierhoff erwartet Aufbruchstimmung VOR 17 STUNDEN