Die Heimkehr hatte sich verzögert, weil Barça den früheren Mittelfeld-Maestro erst aus seinem noch bis 2023 laufenden Kontrakt beim Al-Sadd SC in Katar herauskaufen musste, der Klub erteilte schließlich am Freitag die Freigabe.

Xavi gilt als Wunschlösung der Fans, obwohl er als Trainer nur wenig Erfahrung hat: Er begann seine neue Karriere erst 2019 bei Al-Sadd.

Dort hatte der Weltmeister von 2010 und zweimalige Europameister (2008/2012) vor zwei Jahren seine Profilaufbahn beendet.

Sein Herzensverein aber ist Barça: Nur Lionel Messi trug das Trikot der Katalanen häufiger als er (767 Mal). An dessen Seite gewann Xavi vier Mal die Champions League und prägte die erfolgreichste Ära der Klubgeschichte mit.

Koeman war nach dem 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano nach nur 15 Monaten entlassen worden. In La Liga ist Barça auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.

Laporta verspricht: "Xavi wird eines Tages Barça-Trainer"

