"Thomas Müller spielt immer!" Der Satz, den Louis van Gaal einst als Trainer des FC Bayern München prägte, galt und gilt auch für sämtliche Nachfolger des Niederländers.

Seit über zehn Jahren spielt Thomas Müller eigentlich immer. Nur hier und da bekommt auch er mal eine schöpferische Pause. Zuletzt verzichtete Julian Nagelsmann beim 5:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Benfica Lissabon auf seine Nummer 25.

Überraschender als die Tatsache, dass Müller mal auf die Ersatzbank muss, war Nagelsmanns Entscheidung des Müller-Vertreters auf der zentralen Position hinter Robert Lewandowski. Nicht etwa Jamal Musiala wurde auf die Zehn beordert, sondern Serge Gnabry. Der Nationalspieler kommt in der Regel auf einem der beiden Flügel zum Einsatz.

Nagelsmanns Experiment ist durchaus geglückt. Die Offensivreihe aus Gnabry/Leroy Sané und Kingsley Coman funktionierte bestens. Sané und Gnabry waren unter den Torschützen und Coman sorgte dafür, dass Gegenspieler Alejandro Grimaldo den Abend in München noch lange in schlechter Erinnerung behalten wird

Gnabry, Sané, Coman - einer muss immer weichen

Nagelsmann hatte sich mit seiner Aufstellung elegant eines akuten "Problems" entledigt. Mit Gnabry, Sané und Coman hat er drei herausragende Flügelspieler für zwei Positionen im Kader, die auch noch allesamt in sehr guter Form sind. Coman ist nach einem für ihn persönlich schwierigen Saisonstart und seiner Herz-OP Mitte September infolge einer kleinen Herz-Rhythmusstörung zuletzt richtig in Schwung gekommen, während die anderen beiden trotz kleinerer Durchhänger konstant gute Leistungen zeigen.

Dass alle drei gleichzeitig in der Startelf stehen, wird dennoch eher die Ausnahme bleiben. Stichwort Müller. Gnabry, Sané oder Coman - einen der drei wird Nagelsmann immer mal wieder enttäuschen müssen.

Der Coach ist sich dieser schwierigen Aufgabe bewusst. "Es gibt nicht immer eine rein sportliche Begründung, wenn alle fit und in Form sind. Man schaut schon, was am besten zum Gegner passt. Am Ende musst du auch mal eine Entscheidung treffen, die wir dann den Spielern auch begründen müssen. Offen und ehrlich. Wir müssen das schon ein bisschen verteilen, damit alle auch auf Spielzeiten kommen. Tatsächlich ist diese Entscheidung aber sportlich schwer zu treffen derzeit", sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg.

Konkurrenten und Kollegen beim FC Bayern: Kingsley Coman (li.) und Serge Gnabry (re.) Fotocredit: Imago

Kingsley Coman trotzt dem Vertragspoker

Dennoch ist der Trainer "froh, dass wir das überhaupt moderieren müssen." Jeder Trainer wäre schließlich froh, diese drei Spieler im Team zu haben und das auch noch gesund und in Form.

Im Fall von Coman war das in der Kürze jedoch nicht unbedingt zu erwarten. Der Franzose kam bis zu seinem ersten Startelfeinsatz bei Union Berlin letzten Samstag auf nicht einmal 90 Minuten Spielzeit in der Bundesliga in dieser Saison. Zudem gibt es weiterhin keine Bewegung in den Gesprächen zwischen dem Verein und der Coman-Seite bezüglich einer Vertragsverlängerung. Die Fronten bleiben verhärtet, der Spieler pocht angeblich weiter auf ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro.

Bayerns Vorstellung ist ebenso klar: Sollte es nicht gelingen, Comans Vertrag bis zum Sommer zu verlängern, stünde der Franzose zum Verkauf. Coman 2023 - solange läuft der aktuelle Vertrag des 25-Jährigen - ablösefrei ziehen zu lassen, ist keine Option für den Verein.

Doch weder die geschäftliche Hängepartie noch der Umstand, dass er erst seit Kurzem wieder voll belastbar ist, hält Coman nicht davon ab, auf dem Platz aufzudrehen. "Bei Kingsley sind wir sehr froh, dass er wieder fit ist. Er hat herausragende Qualitäten im Eins-gegen-Eins und mit dem Rücken zum Tor, mit Zug zum Tor. Das macht er einfach gut. Und auch als Bindeglied innerhalb der Mannschaft ist er sehr wichtig", sagte Nagelsmann am Freitag.

Nagelsmanns Ritterschlag für Kingsley Coman

Und dann sprach der Trainer einen Satz aus, der quasi einem Ritterschlag für Coman gleich kommt. "Wenn er gesund bleibt, gehört er zu den Top-Vier Flügelstürmern in Europa." Ein klarer Fingerzeig - zumindest für die nächsten Spiele. Ist Coman fit, ist er auf dem Flügel gesetzt. Im Gegensatz zu Sané und Gnabry braucht der Franzose auch noch ein paar Spiele von Anfang, um im Rhythmus zu bleiben.

Geht es nach Nagelsmann, sollte die Vertragssituation von Coman auch bald geklärt sein. "Ich würde sehr gerne noch viele, viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten", sagte er. Coman sei nicht nur ein überragender Fußballer, sondern auch ein "herausragender, sehr höflicher Mensch mit einer tollen Persönlichkeit."

Gegen den SC Freiburg bekommt Coman die nächste Gelegenheit, sich auszutoben. Sané und Gnabry kämpfen um die zweite Flügelposition. Einer von beiden wird zunächst auf der Bank sitzen. Denn Thomas Müller ist ja auch noch da.

