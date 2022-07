Dem Bericht zufolge ging es in dem Treffen um einige Spieler aus Mendes' namhaften Portfolio. Der Portugiese betreut neben Ronaldo beispielsweise dessen Landsleute Ruben Neves, Rafael Leão und Bernardo Silva.

Laporta bestätigte den Termin mit Mendes: "Ja, ich habe mit ihm zu Abend gegessen, das ist richtig", sagte er auf einer Pressekonferenz. Er ergänzte: "Er kam wegen des Transfermarktes. Wir haben über die Marktsituation gesprochen, aber ich werde nicht sagen, ob er mir einen Spieler angeboten hat oder nicht."

Ad

Konkret auf Ronaldo angesprochen, gab der Barça-Boss sich kryptisch: "Ich werde nicht über Spieler sprechen. Das hilft unseren Interessen nicht. Wir müssen Spieler respektieren, die Verträge mit anderen Mannschaften haben."

Bundesliga Gold-Elemente und München-Hommage: Das ist das neue Bayern-Trikot VOR 4 STUNDEN

Nach Informationen der "AS" gilt Ronaldo als Option, sofern der angestrebte Transfer von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski scheitern sollte.

Cristiano Ronaldo will ManUnited verlassen

Eine Aussicht, die bei den Red Devils nicht besteht - der englische Rekordmeister landete in der abgelaufenen Saison nur auf Rang fünf und verpasste somit die Qualifikation für die Königsklasse.

Oliver Kahn schließt Ronaldo-Wechsel aus

"So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", sagte der Ex-Welttorhüter dem "kicker".

Sollte es stattdessen zu einem Transfer zu den Blaugrana kommen, dürfte das vor allem im Fanlager von Erzrivale Real Madrid für reichlich Unmut sorgen. Zwischen 2009 und 2018 lief Ronaldo für die Königlichen auf, mit denen er unter anderem viermal die Champions League gewann.

In 438 Pflichtspielen gelangen ihm 450 Treffer sowie 131 Vorlagen. Eine Quote, die ihm einen Platz in den Rekordbüchern des Traditionsvereins bescherte.

"Hype mit nach Deutschland nehmen": Huth hofft auf EM-Euphorie

Bundesliga "Zum Erfolg verdammt": Kahn erhöht Druck auf Nagelsmann VOR 4 STUNDEN