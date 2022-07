Den Informationen zufolge sind das Verpassen der Champions-League-Qualifikation und die fehlenden Aussichten, um Titel zu spielen, die Hauptgründe für Ronaldos Wechselwunsch.

Erst im vergangenen Sommer war der Portugiese von Juventus Turin zurück zu den Red Devils gewechselt, bei denen er schon zwischen 2003 und 2009 gespielt hatte, ehe er die Premier League in Richtung Real Madrid verließ.

In der zurückliegenden Spielzeit erzielte Ronaldo in 38 Begegnungen 24 Treffer und bereitete drei weitere Tore vor, verpasste mit dem Rekordmeister als Siebter aber klar die Qualifikation für die Königsklasse. Seit 2003 lief der Superstar ununterbrochen in der Champions League auf, gewann den Henkelpott fünf Mal.

Mit der Europa League möchte er sich nun offenbar aber gerade im Spätherbst seiner Karriere nicht zufrieden geben, will weiter um große Titel kämpfen.

Manchester United will Ronaldo behalten

Demnach sieht der Klub aber keine Veranlassung, seinen Top-Scorer der abgelaufenen Saison abzugeben und beharrt wohl auf der Einhaltung des Vertrages.

Das Arbeitspapier des Angreifers im Old Trafford läuft noch bis 2023.

Wie "The Athletic" in der vergangenen Woche berichtete, hatte Berater Jorge Mendes mit dem FC Chelsea über einen Wechsel von Ronaldo gesprochen. Auch der FC Bayern München soll über seine Situation informiert worden sein.

