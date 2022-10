Emery hatte den Klub am Montag für eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro in Richtung Aston Villa verlassen.

In der vergangenen Saison war Villarreal in der Champions League bis ins Halbfinale vorgestoßen, im Viertelfinale hatten die Spanier Bayern München ausgeschaltet.

(SID)

