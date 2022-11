"Zuallererst möchte ich mich bedanken, weil ich es sonst vergessen würde. Bei meinen Mannschaftskameraden, beim Personal, den Ärzten, den Physiotherapeuten, bei den Leuten im Fitnessstudio, bei allen, die jeden Tag helfen, um es mir und allen Spielern von Barça leichter zu machen. An den Vorstand für all diese Jahre...", sagte Piqué unter Tränen.

Er fügte hinzu, dass man "im Leben aus mal loslassen muss. Bei so viel Liebe und Leidenschaft zwischen Barcelona und mir war es wohl an der Zeit, uns etwas Freiraum zu lassen, ein bisschen Luft", sagte Piqué.

E sei davon überzeugt, dass "ich in Zukunft wieder hier sein werde. Dies ist kein Abschiedsgruß, denn ich werde wieder kommen. Mein Großvater machte mich bei meiner Geburt zum Barça-Mitglied. Ich bin hier geboren und werde hier sterben."

Als die Mannschaften das Feld im Camp Nou betraten, trugen alle Barça-Spieler das Trikot mit der Nummer drei. Beinahe hätte Piqué einen ganz besonderen Abschied bekommen. In der 6. Minute bekam Barça einen Elfmeter zugesprochen und die überwiegende Mehrheit der 90.000 Zuschauer im ausverkauften Camp Nou forderte lautstark Piqué als Elferschützen.

Robert Lewandowski vergibt Elfmeter kläglich

Doch der weigerte sich und zeigte stattdessen auf den etatmäßigen Schützen Robert Lewandowski. "An seinem letzten Tag hat Piqué den Barça-Fans nicht gehorcht", schrieb die Zeitung "AS".

Vielleicht hätte er dem Wunsch des Publikums nachkommen sollen, denn Lewandowski vergab den Elfmeter kläglich. Der Pole verzögerte seinen Anlauf mehrfach und schob den Ball an den linken Außenposten.

Dass es doch zu einem siegreichen Abschiedsspiel für Piqué reichte, lag an Ousmane Dembélé. Der Franzose war bester Mann auf dem Platz und brach in der 48. Minute den Bann mit seinem Führungstor. Zuvor war vor allem Ferran Torres für eine klar überlegene Barça-Mannschaft mehrfach an Almerías Torhüter Fernando Rubio gescheitert.

Frenkie de Jong erhöhte in der 62. Minute auf 2:0, der Rest war Schaulaufen für Barcelona und die Vorbereitung auf Piqués letzten großen Moment bei seiner Auswechslung.

Sergio Busquets lobt Gerard Piqué

Das komplette Camp Nou erhob sich und applaudierte, Piqué verabschiedete sich auf dem Platz von jedem Teamkollegen und auch vom Schiedsrichter. Piqué, der von Andreas Christensen ersetzt wurde, wirkte emotional angefasst, vergoss aber zunächst keine Träne. Die Verabschiedung dauerte mehrere Minuten.

Nach dem Spiele ließen die Barça-Kollegen den Routinier hochleben. Piqué legte eine Ehrenrunde hin, auf der er von den Fans mit Sprechchören gefeiert wurde.

Sein langjähriger Teamkollege Sergio Busquets sagte nach dem Spiel: "Gerard hat all das verkörpert, was diesen Verein so großartig macht: Liebe, Hingabe, Respekt und Erfolg. Barça war in den letzten 18 Jahren auch dank ihm eine der besten Mannschaften der Welt."

Nach 616 Spielen für den Verein macht Piqué mitten in der Saison Schluss. Es ist aber davon auszugehen, dass er bald in anderer Funktion zu Barça zurückkehren wird.

