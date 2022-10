"Der Tag ist gekommen, dem Fußball goodbye zu sagen", verkündete Higuaín am Montag: "Ich werde all die schönen Momente für immer in meinem Herzen und in meinem Kopf behalten."

Für Inter Miami im Besitz des englischen Weltstars David Beckham erzielte Higuaín in den letzten 14 Spielen zwölf Tore.

(SID)

