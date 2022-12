"João Félix spielt auf hohem Niveau, aber aufgrund seiner Beziehung zu [Diego, Anm. d. Red.] Simeone und seiner Spielzeit … halten wir es für sinnvoll, potenzielle Angebote für seinen Verkauf in Betracht zu ziehen", beschrieb Garín die Situation um den Portugiesen bei "TVE". Laut "Marca" strebt Felix noch einen Wechsel in diesem Winter an.

Einen Abgang des Angreifers, der 2019 seinem Heimatland den Rücken kehrte und für eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt wechselte, würde der Geschäftsführer Garín besonders bedauern. "Ich würde es lieben, wenn João weitermacht, aber das ist die aktuelle Situation", sagte der 59-jährige Klub-Boss.

Unter Trainer-Ikone Simeone, der für seinen defensiven sowie aggressiven Spielstil bekannt ist, konnte der Angreifer sein volles Potenzial bislang nicht wirklich ausschöpfen. Zwar kommt Félix bei den Colchoneros immerhin auf mehr als 50 Torbeteiligungen (33 Tore, 18 Assists) in 129 Partien, doch gerade die Torausbeute und die geringe Einsatzzeit dürften den hochveranlagten Offensivspieler nicht zufriedenstellen. Oftmals bringt ihn Simeone auch nur von der Bank.

Im Rahmen der Nationalmannschaft hingegen erfreute sich Félix bei der derzeitigen Weltmeisterschaft in Katar vor allem beim 6:1-Torfestival gegen die Schweiz im Achtelfinale an spektakulärem Offensivfußball. Beim WM-Turnier zahlt der Atlético-Stürmer das Vertrauen, das ihm Trainer Fernando Santos gibt, mit starken Leistungen (ein Tor, zwei Assists) zurück.

Medien: Bayern-Interesse an Felix

Auch mit Rekordmeister Bayern München wurde Félix in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht. Erst neulich nannte die spanische "Sport" die Münchner als einen der Interessenten an dem flinken Angreifer. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nahm jedoch vor rund zwei Monaten Abstand von großen Verpflichtungen im Winter. "Wir haben in diesem Transfersommer viel gemacht", sagte Salihamidzic. Der FC Bayern sei für die Saison sehr gut gerüstet.

