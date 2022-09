Zudem ist Hoeneß überzeugt, dass sich durch den Sport die Menschenrechtslage im Emirat verbessert. "Ein Beispiel: Die Frauen-Mannschaft des FC Bayern hat vor einigen Jahren als erstes Frauen-Team in Katar mit kurzen Hosen gespielt. Das war eine Sensation und ein Durchbruch für den Frauenfußball", erläuterte der 70-Jährige.

In Deutschland müsse man aufpassen, "dass wir uns nicht isolieren", betonte Hoeneß: "Der Bundeskanzler bittet in Katar um Öl und Gas. Da geht es um unser Land. Sonst könnten wir nur noch mit 17 Prozent der Welt Geschäfte machen."

Ad

Der ehemalige Bayern-Boss meinte zudem: "Mir geht es darum, dass wir vor unserer eigenen Haustür kehren sollten, anstatt scheinheilige Diskussionen zu führen."

UEFA Nations League Frankreich entrinnt dem Debakel - Rangnick steigt mit Österreich ab VOR 9 STUNDEN

Weiter Kritik an Menschenrechtslage in Katar

Den Ex-DFL-Geschäftsführer bezeichnete er dabei unter anderem als "König der Scheinheiligen" und fragte Rettig, "ob er im Winter nicht mehr so warm duscht, oder ob er sich über das Gas, das wir demnächst aus Katar beziehen, schon mal Gedanken gemacht hat".

Am 20. November beginnt in diesem Jahr die WM in Katar. Die Vergabe ins Emirat wurde von Beginn an von vielen Seiten kritisiert, unter anderem wegen der schwierigen Menschenrechtslage (z.B. für die LGBTQ+-Gemeinschaft) sowie den Arbeitsbedingungen der tausenden Gastarbeiter zum Bau der WM-Stadien.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern-Star Pavard spricht offen über Depressionen in der Pandemie

Flick konsterniert: "Die Zeit der Experimente ist vorbei"

Bundesliga Lahm rüffelt Kimmich: "Muss seine Denkweise ändern" VOR 16 STUNDEN